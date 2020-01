Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 gennaio 2020/ Scorpione, Bilancia, Acquario, Sagittario e…

Oroscopo di oggi 25 gennaio 2020: Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a evidenziare quanto raccontato per Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia: programmare e progettare qualcosa di importante tra aprile e giugno è lecito soprattutto in amore. Sul lavoro non si è deciso cosa fare. Se si lavora part time c’è una fase di stallo e un recupero verso marzo. Si stanno tentando nuove strade. Si è più osservati. Scorpione: si vive con tanta agitazione addosso. Questo è un segno permeabile. Tutto quello che è all’esterno viene assimilato. Difficile che si riesca a fare finta di nulla se ci sono delle tensioni e alcune situazioni non sono giuste. Si possono imporre le proprie volontà. Sagittario: weekend di recupero opportuno. Un po’ di stanchezza c’è, ma ci sono due tipi di stanchezza e cioè quella mentale che viene quando non si sa cosa fare o non ci sono stimoli, guai se la pigrizia prende il sopravvento, e poi quella del fare. Un po’ di distrazione non guasta. Magari un po’ di sport all’aria aperta.

Previsioni oroscopo Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox è ancora protagonista su LatteMiele, soffermiamoci ora su Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno: ci si sente liberi di fare e disfare a proprio piacimento. Grazie a un’occasione imprevista si possono far valere le proprie idee. Sul lavoro si potrebbe sostituire una persona facendo capire di essere più bravi di lei. Ci si deve guadare attorno. Acquario: sabato e domenica sono giornate particolari in cui stare attenti anche alle parole. Si è suscettibili. Attenzione ai rapporti che non funzionano e agli amici non sinceri. Blocchi per le finanze. Il segno deve cambiare stile di vita, magari risparmiare qualcosa, ci sono novità non facili da gestire. Pesci: fine settimana importante, Giove, Saturno e Venere devono portare consiglio in amore e nel lavoro. Anche se si è stati male c’è stato il tempo di pensare di più a quelle che saranno le prossime avventure. Le relazioni che nascono adesso sono molto intriganti.

