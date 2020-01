Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 gennaio 2020/ Vergine, Leone, Toro, Gemelli, Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox, LatteMiele: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia su LatteMiele, diamo uno sguardo a cosa detto per Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: sabato e domenica sono giornate in cui si cercherà di risolvere dilemmi legati al quotidiano. A volte ci si arrabbia con sé stessi, a volte si pensa di essere vittime della sfortuna. Niente di tutto ciò, a volte ci vuole del tempo per raggiungere i risultati. Chi ha vissuto nella precarietà ha ancora dei punti di riferimento stabili da trovare. Tra aprile, maggio e giugno arriveranno delle risorse, magari non per sempre ma si aprono delle porte. Toro: sabato e domenica sono giornate faticose. Se si fanno delle proposte e non si ricevano le risposte che si vogliono ci si innervosisce perché Sole e Mercurio sono dissonanti. E’ un periodo in cui escono dei soldi. Non sono pochi quelli che pensano alla casa e magari a un cambiamento repentino. Per alcuni si parla di investimento, per altri una necessità. A caccia di novità anche in amore, ma magari anche di stabilità se si vive una situazione non definita. Gemelli: il weekend apre la porta alle emozioni, la Luna favorevole aiuta a vivere con maggiore serenità. Tutto deve essere rinnovato, alcuni cercano di mettere toppe a una situazione economica che nel 2019 è andata giù. Ora si cerca un guadagno. Se il cuore è naufrago si può trovare una terra promessa.

Paolo Fox, oroscopo LatteMiele: Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Cancro, Leone e Vergine. Cancro: c’è un’opposizione di Giove e Saturno, noi possiamo però cambiare le regole del gioco. C’è da dire che quando ci sono dei contrasti vanno affrontati e molti li hanno vissuti. Molti vogliono stare lontani dalle polemiche. Si può cambiare assetto nel lavoro, rinunciando magari a un incarico. Fine settimana per i sentimenti. Leone: non si mandano a dire le cose. Se c’è qualcosa che non funziona il segno si arrabbia. Si è preda di tante emozioni diverse che andrebbero ordinate. Prudenza nei rapporti con Toro e Acquario, non ci sono grandi aspetti planetari ma nemmeno contrasti. Il segno è molto ambizioso, alla ricerca di un traguardo, ora si trova sotto pressione e demotivato. Vergine: dipende tutto dalla situazione di base, ma c’è chi vuole sposarsi e chi vuole convivere e cambiare casa magari iniziando progetti importanti con Giove e Saturno in ottimo aspetto. Una chiamata dell’ultima ora può essere importante. Si cercano persone giuste per fare le cose giuste. Amore? Incontri più facili a febbraio.

