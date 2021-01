Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 gennaio 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli…

Il mirino dell’oroscopo Paolo Fox è puntato su Acquario, Bilancia e Gemelli, i tre segni d’Aria dello Zodiaco. Se siete a caccia delle previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, allora siete nel posto giusto. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco la lettura delle stelle realizzata l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda come di consueto su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per Acquario e Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Il segno dell’Acquario apre i battenti di questo focus sulle previsioni relative ai segni d’Aria che fa l’oroscopo Paolo Fox. Queste giornate invitano a mettere ordine all’interno delle proprie aspettative per non rischiare di essere intralciati dal proprio disordine. Il desiderio di attuare alcuni cambiamenti radicali potrebbe creare un po’ di nervosismo, ma sarà necessario riuscire a mantenere la calma.

Ora invece è il momento di scoprire cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Nonostante in questa fase molti possano nutrire ancora qualche dubbio, presto sarà possibile apprezzare alcune buone novità portate da Mercurio e Venere favorevoli. Entro la fine del prossimo mese si potrà contare su alcune certezze in più.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’approfondimento relativo alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si conclude con i Gemelli. La presenza della Luna nel segno potrebbe rendere ancora più intenso un desiderio di amore alimentato anche dalle difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi all’interno di un rapporto di coppia. La ricerca di una nuova serenità sul piano sentimentale potrebbe estendersi fino a febbraio, quando Venere tornerà attiva e sarà più semplice recuperare.

