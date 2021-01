Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 gennaio 2021/ Previsioni per Capricorno, Vergine e Toro

Anche i Segni di Terra protagonisti dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 25 gennaio 2021, a proposito di Capricorno, Vergine e Toro? Non ci resta che scoprire le previsioni dell’astrologo.

Che giornata sarà per Vergine e Capricorno secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’analisi delle previsioni per i segni di Terra si apre con i riflettori puntati sulla Vergine. Le difficoltà occorse durante il 2020 sembrano aver messo alla prova le capacità dei nati sotto questo segno, regalando una nuova fiducia in se stessi. Queste nuove risorse potrebbero rivelarsi molto utili per portare avanti al meglio alcuni nuovi progetti. Buone possibilità anche per quanto riguarda l’amore.

Ora è il grande momento del Capricorno per quanto riguarda le previsioni dell’astrologo. L’inizio di questa settimana potrebbe portare alla nascita di alcuni contrasti, nonostante questo sembri essere un periodo molto positivo e favorevole per attuare cambiamenti importanti. Presto arriveranno importanti novità.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Per l’Oroscopo di Paolo Fox ora è la volta del Toro. Queste giornate potrebbero veder nascere un lieve malcontento derivante da una generale insoddisfazione. I progetti portati avanti fino ad ora potrebbero trovarsi in un momento di incertezza e precarietà che lascia desiderare nuove certezze: entro la prima metà di febbraio sarà possibile contare su nuovi presupposti capaci di favorire la realizzazione di alcuni progetti. Buone notizie in arrivo…



