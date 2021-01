Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 gennaio 2021/ Previsioni per Pesci, Scorpione e Cancro

In questo focus dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele, trovano spazio i segni d’Acqua. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 25 gennaio 2021? E allora scoprite tutto quello che c’è da sapere su Scorpione, Pesci e Cancro!

Che giornata sarà per Scorpione e Pesci secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo subito col segno dello Scorpione. Le piccole difficoltà affrontate nell’ultimo periodo potrebbero causare qualche lieve tensione sul piano relazionale, creando piccoli contrasti in ambito familiare. Queste giornate potrebbero rivelarsi pesanti anche sul piano fisico ed economico.

E ora tocca ai nati sotto il segno dei Pesci. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il desiderio di tornare a vivere una passione sembra contraddistinguere questa giornata, portando a galla piccole malinconie. Sul piano lavorativo la fine di Gennaio potrebbe portare delle nuove occasioni.

Cancro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E concludiamo con il segno Cancro. Nonostante Saturno non sia più opposto, questi mesi invitano a sistemare le questioni rimaste in sospeso, in vista di un maggio che potrebbe rivelarsi molto interessante. Nei prossimi giorni si potrà contare su un buon recupero capace di coinvolgere anche la sfera sentimentale.

