Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 25 gennaio 2022.

Per l’Ariete questo martedì è di recupero, inoltre i più volenterosi riusciranno finalmente a trovare le cose giuste da fare. Liberatevi dei fiori secchi e sfruttate ogni occasione di questa rinascita. Anche in ambito sentimentale l’intuizione giusta sta per arrivare.



Per il Toro: l’Oroscopo Paolo Fox rivela che questa giornata segnata dalla luna opposta forse alimenta alcune tensioni. Cercate di non allontanarvi dall’amore proprio adesso che Venere è in buona posizione. Attenzione a qualche distrazione sopratutto sul posto di lavoro, mettete da parte l’agitazione.



Vediamo le previsioni dI Paolo Fox per i Gemelli: fatevi scivolare le cose di dosso, siete abituati a superare le difficoltà e i problemi. Sfruttate i giorni positivi e non lasciatevi trascinare dal giudizio altrui. L’amore sarà privilegiato nel mese di febbraio.

