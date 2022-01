Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 25 gennaio 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: le idee sono dalla vostra grazie ad un cielo decisamente positivo per il vostro segno. Seguite l’amore che sarà fondamentale anche per portare avanti i progetti. Attenzione a qualche problema fisico che potrebbe avervi rallentato, avrete modo di recuperare.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: alcune situazioni iniziano a non piacervi, siete soliti non seguire le abitudini degli altri. Le emozioni del periodo vi aiuteranno per il prossimo futuro, il fascino comunque sarà dalla vostra. Da marzo le cose miglioreranno ulteriormente grazie a Venere nel segno.

Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: una grande rivelazione potrebbe essere dietro l’angolo, il vostro essere lungimiranti potrebbe risultare come vantaggio. Per questo martedì andate oltre il passato, dedicatevi alle novità del momento. Il vostro obbiettivo deve essere la rinascita.

