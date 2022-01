Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 25 gennaio 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

La Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come le intuizioni sono una vostra peculiarità, le capacità logiche sono dalla vostra. Il cielo è ottimo per il momento, sopratutto per chi ha da prendere alcune decisioni importanti di carattere economico e professionale. Per il mese di febbraio occhio alle novità.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo Paolo Fox per il Cancro: i prossimi due giorni saranno dedicati al recupero, sopratutto vista la posizione opposta di Venere dello scorso periodo. Per le prossime settimane le stelle indicano una grande forza per un incontro interessante in futuro.

Per il Leone è arrivato il momento di darsi da fare, attenzione però alle questioni economiche che sembrano pesare sul vostro umore. In ambito professionale possono subentrare alcuni incarichi interessanti ma non affaticatevi troppo.

