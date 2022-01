Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 25 gennaio 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la Luna è nel segno e vi rende decisamente più forti per affrontare alcune vicende familiari. Cercate di allontanare i ricordi ingombranti che rischiano di gettarvi in una poca proficua inerzia. Le ansie inutili spesso vi limitano soprattutto quando siete alle prese con decisioni importanti.

Se siete dello Scorpione cercate di dare di più in amore, il fascino non vi manca e Venere è attiva per tutto il mese di febbraio. Gli incontri sono favoriti ma tutto dipenderà anche dalla vostra voglia di mettervi in gioco. Il vostro spirito combattivo è di certo una fortuna, riuscite ad intuire le intenzioni degli altri in anticipo. Siate maggiormente disponibili verso gli altri e fatelo con passione.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: verso il fine settimana potrebbero arrivare alcuni problemi da risolvere, non dimenticate però i buoni propositi. Per maggio alcuni progetti troveranno la giusta direzione. Non lamentatevi degli scarsi successi, siate pazienti nell’ attendere i risultati che porterà il tempo.



