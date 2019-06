Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 25 giugno 2019: Gemelli, Cancro, Leone, Capricorno, Pesci

Oroscopo oggi martedì 25 giugno 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, martedì 25 giugno 2019, ai microfoni di LatteMiele. Come ogni giorno l’astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete è sempre motivato a fare qualcosa di più, ma in queste difficoltà non riesce a rialzare la testa. Forse è il caso di gestire l’emergenza con l’aiuto di qualcuno. La vita del Toro è stata letteralmente rivoluzionata, forse è il caso di gestire tutto con maggiore attenzione. I Gemelli potrebbero innamorarsi in questo periodo, ma rischiano davvero di cadere in tentazione e di farlo solo per divertimento. Il Cancro non è incline alla solitudine e anzi molto spesso ha voglia di arrivare a gestire le proprie emozioni in una coppia. Deve essere però importante trovare la persona giusta che possa dare una spinta importante sotto diversi punti di vista. Clicca qui per la classifica della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ad analizzare da vicino l’oroscopo di Paolo Fox con i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: torna un po’ di serenità, la settimana è partita con il piede sbagliato. Arriveranno delle conferme importanti, mentre se c’è qualcosa da dire in amore sarebbe meglio farlo entro sabato. Capricorno: in questi i giorni qualche ricordo può tornare a fare capolino. I ricordi fanno male solo se non sono superabili, se stimolano l’idea di ricucire un rapporto ormai finito. C’è bisogno di innovazione, c’è un cambiamento importante nella vita. Acquario: quelle di martedì e mercoledì sono giornate importanti, per riscoprire un sentimento. Nel lavoro le cose non vanno come si vorrebbe, i sentimenti sono premiati. Pesci: si è spesso nostalgici e romantici, ma si deve essere più forti e affrontare i progetti. Importanti novità in arrivo sul lavoro.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per l’oroscopo di Palo Fox a LatteMiele. Leone: se agli inizi del mese ci sono state perplessità, sembra proprio che il tutto sia stato superato. Rispetto all’anno scorso ci sono nuovi riferimenti. Vergine: ci si dovrebbe sentire meglio. Negli ultimi giorni si è superato qualche piccolo disturbo a livello digestivo, bisogna sfogare la tensione e non si soffrirà più. Bilancia: si è un po’ insoddisfatti, bisogna provare un’insoddisfazione sorta dal confronto con alcune persone o situazioni che hanno messo alla prova. Scorpione: anche se si intende iniziare un nuovo progetto di lavoro ci si potrebbe porre degli interrogativi, si deve stare attenti alle finanze.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Si è fatti così, ma se ci si arrabbia è meglio lasciare il segno tranquillo per un po’. Potreste essere innamorati di qualcuno che vi da del filo da torcere. Toro: Se si è fatto una scelta di vita nuova si potrebbe essere dubbiosi, ma bisogna andare avanti. Novembre sarà un mese di risalto. Gemelli: in questi giorni ci si potrebbe innamorare quasi per divertimento. Bisogna cercare un po’ di divertimento, ci sono state troppe tensioni e si deve cercare una valvola di sfogo. Cancro: non si è inclini alla solitudine, il senso della coppia è molto forte. Si è suscettibili anche a causa della sensibilità, si tende a vivere dei rapporti non ideali. Talvolta è il segno a cambiare umore e atteggiamento, ma si percorre la strada della stabilità. Nel lavoro c’è un po’ di confusione in vista.



