Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2020/ Bilancia, Scorpione, Acquario, Cancro

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2020: Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta alla Bilancia: si può pensare al futuro, ma a livello di prospettiva. Ci sono poche certezze. C’è bisogno di emozioni. La Luna è nel segno. Si può tornare protagonisti. Le emozioni e i sentimenti rappresentano un salvagente rispetto al mare agitato della vita.

Scorpione: da martedì pomeriggio si è stanchi, se in casa c’è chi non segue ci si deve astenere da complicazioni. Non ci si deve arrabbiare per nulla e si rischia di giocare male le carte. Ora invece il silenzio, la meditazione potrebbero essere utili.

Scopri l’oroscopo di Acquario e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco l’Acquario: si è storditi, stanchi. Chi non ha pensato alla salute e al benessere ora deve fermarsi un attimo. Non c’è tempo per fare nulla. Se il fisico ha bisogno di cura, non si deve ignorare. Stelle favorevole in amore.

Cancro: il segno vorrebbe sbarazzarsi di qualche diffidenza. Venere non è ancora nel segno, ma più si avvicinano stelle passionali e più l’amore inizia a essere importante. Si è interessati agli incontri.



