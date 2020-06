Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2020/ Leone, Toro, Sagittario, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2020: Leone, Toro

Ecco per l‘oroscopo di Paolo Fox il segno del Leone: la Luna è importante. Si è agitati ma anche arrabbiati. Alcuni non si sono comportati bene col segno. Si è sicuri di ciò che si fa e di ciò che si deve sviluppare. Si sente un dubbio in vista della seconda parte del 2020.

Toro: si deve riflettere prima di dire cose negative perché si è nervosi. Questa agitazione perdura da martedì scorso. Si stanno mettendo i paletti e con persone che prendono tempo si è molto ostinati. Ci vuole un po’ di prudenza. Si è molto razionali con un grande cuore. Si deve essere cauti nelle relazioni.

Scopri l‘oroscopo Paolo Fox di Sagittario, Ariete

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e parliamo del Sagittario: giornata interessante, ma domani e dopodomani saranno giornate limitanti. Attenzione ai Pesci e allo Scorpione. C’è bisogno di rapporti di un certo peso, questi legami diventano complicati. Con il segno della bilancia potrebbe nascere un po’ di noia.

Ariete: giovedì con una Luna importante con Marte che transita nel segno. Marte rende il segno più desideroso di fare cose folli. In questo periodo si dovrebbe essere più cauto. Si paga lo scotto di qualche atteggiamento superficiale. Quando si vuole portare avanti un progetto non si guarda tanto alle controindicazioni, ma si prende e si parte. Se l’amore non è coinvolgente entro sabato si può recuperare.



