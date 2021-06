Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro cosa dicono le stelle?

L’oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni anche in data odierna fanno compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, venerdì 25 giugno 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sei molto motivato e si preannuncia un fine settimana importante per le relazioni, in cui bisognerà decidere cosa portare avanti e cosa no. Mi riferisco anche a chi sta vivendo un amore part-time: se una storia non va, potresti congedare chi non ti merita a luglio”. I nati sotto il segno del Cancro cosa si devono aspettare? Questo mese di giugno viaggia con una Venere molto interessante, forse ti piace già una persona. A volte i nati Cancro si lasciano andare ai sentimenti e alla passione, soprattutto i single, che pensano di aver trovato la persona giusta, quella del destino, e poi dopo qualche settimana ci ripensano, con buona pace di chi in qualche modo deve capire questi stati d’animo molto alterni. In realtà, verso la fine di questa settimana sarai proprio tu a decidere se una storia d’amore vale oppure no. La famiglia chiama, novità o comunque necessità di aiutare qualcuno.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Fine settimana un po’ particolare e l’amore avrebbe bisogno di coraggio. Se c’è stata una chiusura, dimenticala, se c’è una storia importante, vivila. Adesso si potranno discutere anche alcune questioni di lavoro”.

