Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2021/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox caratterizzano ancora una volta il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì 25 giugno 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: vivi un momento di grande importanza e di grande liberazione, è il momento giusto per tagliare i rami secchi. Dopo la confusione di inizio anno, ora le idee sono molto chiare. Non distruggere però situazioni importanti: in amore si giocherà una partita fondamentale. Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Sei sul sentiero di guerra, ma non perché tu sia arrabbiato, quanto piuttosto perché vuoi parlare chiaro. Ti stai mettendo contro tutti, anche coloro che vogliono bloccare le tue iniziative. Non sempre la Bilancia è equilibrata: quando sente che è giusto portare avanti un progetto, si inalbera.

Gemelli

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. È meglio puntare sulla giornata di domenica. Tra martedì, mercoledì e giovedì ci sono state delle tensioni: ecco perché questa situazione del fine settimana torna ad avere dei riferimenti. Non puoi fare tutto da solo, fatti aiutare. A volte per fare troppo rischi di essere dispersivo. Incontri, novità: una persona Leone o Ariete potrebbe darti un’occasione anche in vista dell’autunno, dal punto di vista lavorativo. I sentimenti dopo un periodo di grande confusione tornano più sereni.

