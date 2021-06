Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di sapere cosa riserverà la giornata odierna, venerdì 25 giugno 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Non perdere di vista l’amore. Si è parlato tante volte di situazioni nel lavoro particolari, di chi ha vissuto una vittoria, di chi ha raggiunto un fine: adesso deve ripartire da zero e proprio per questo è molto confuso. Per i sentimenti può veramente capitare qualcosa di intenso, oppure se ha in mente di fare qualcosa di importante con il partner sappi che i prossimi due mesi potranno esserti utili. Peccato, Saturno e Urano in aspetto complicato. Le stelle dicono che hai un arretrato di problemi magari anche legati alla burocrazia, alle questioni di carattere tecnico, che prendono un po’ troppo la tua vita, non per colpa tua ma per il troppo disagio e le troppe cose da fare. Ogni tanto sei preoccupato”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a tutti i Sagittario. Preparatevi a cambiamenti e a resistere a tentazioni, specie se siete sposati o conviventi, in quanto l’occasione fa l’uomo ladro. Se invece siete soddisfatti del vostro amore, allora luglio sarà un mese grande per i sentimenti. Lavoro con progetti per fine anno, indicativamente nel periodo fra settembre e dicembre.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che questo venerdì sente una gran voglia di dire tutto quello che pensa e quando accade ciò diventa un pochino pericoloso. Non solo perché i suoi modi di fare sono estremamente diretti, ma anche perché è probabile che in questo periodo ci sia qualcuno da redarguire. L’Ariete si libera, l’Ariete parla, l’Ariete dice tutto quello che non ha detto per due anni, è stanco di tener dentro le cose per quieto vivere, per necessità. Le coppie in crisi devono stare un pochino attente, almeno fino a domenica. Nuovi incontri molto importanti e recuperi a luglio. Le coppie che si vogliono bene e vogliono festeggiare qualche evento, lo rimandino a luglio.

