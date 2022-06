Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

Che giornata sarà in questo sabato per i vari segni zodiacali? Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Cancro ci sono rivoluzioni necessarie a causa di qualcuno che non ha accettato le condizioni imposte da questo segno. Dunque potrebbero avvenire cambiamenti non propriamente graditi. Parlando del Leone, c’è ancora qualche tensione nell’aria, ma potrebbero arrivare importanti scelte in amore. Per la Vergine anche non sarà un fine settimana propriamente tranquillo: bisogna tenere i nervi saldi, soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, rivoluzioni necessarie

Cancro, è un periodo di rivoluzioni ma non sempre sono gradite. In alcuni periodi si fanno scelte motivate perché ci sono delle opportunità di crescita, ma non è questo il caso. Tu in questo momento devi cambiare per necessità: fosse per te avresti continuato a fare delle cose a patti e condizioni che qualcuno non ha accettato. Quando si è irritati ed eccessivamente sensibili si prende tutto di petto e in questo momento per questo segno è così. Quello che state facendo non è esattamente quello che avreste voluto fare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. I sentimenti in questi giorni sono da verificare.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, weekend pesante?

Leone, oggi ancora c’è qualche tensione nell’aria e domenica sarà una giornata migliore. L’Oroscopo di Paolo Fox dice che eventuali scelte d’amore, anche drastiche, saranno fatte con la piena consapevolezza per liberarsi da un peso. In questi giorni sei diventato molto ribelle, non accetti più condizionamenti e forse questo è un bene. Giove aiuta le grandi scelte per il futuro.

Vergine, questo fine settimana potrebbe diventare un po’ pesante, in particolare domani e lunedì non sono granché. In amore, se sei affezionato a qualcuno, in questi giorni noterai un distacco. Possono capitare anche momenti in cui ci si scontra, perché uno la pensa in un modo e l’altro la pensa in un altro, però attenzione perché un po’ di nervi saldi saranno necessari. Anche dal punto di vista fisico, non strapazzarti troppo, perché sei stanco, nonostante questo sia un sabato interessante.

