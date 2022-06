Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il sabato

Nuova giornata, appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox. Cosa succederà in questo sabato? Per il Capricorno sarà una giornata interessante anche se spesso questo segno non accetta i cambiamenti che non sono stati volontari. Forse c’è stato anche un calo nel lavoro. Parlando invece dell’Acquario, a breve ci sarà il recupero delle emozioni del cuore, ma oggi è un giorno in cui la pressione si fa sentire. Passiamo ai Pesci: bisogna fare attenzione ad alcuni rapporti, soprattutto a quelli con gli ex che potrebbero tornare. Sul lavoro va meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, sabato interessante

Capricorno, questo è un sabato interessante, con la Luna favorevole. Forse c’è stato un calo nel lavoro o siete stati costretti a fare delle scelte che non volevate e ancora non lo superate: i segni di terra spesso non accettano che il destino si compia senza una logica. Il Capricorno vorrebbe che tutto fosse gestito in modo lineare e che tutto avesse un senso ma non sempre è così. Se hai a che fare, in questi giorni, con Ariete, Cancro e Bilancia, ti troverai spiazzato da una certa agitazione che coinvolge questi segni e che può investire anche te, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, nervosismo?

Acquario, se oggi ti senti un po’ sotto pressione, rimanda tutto a domenica e lunedì che saranno giornate molto importanti, nelle quali avrai Luna, Venere, Marte, Giove e Mercurio tutti favorevoli. Buone le idee che nascono nelle prossime 48 ore, ma l’Oroscopo di Paolo Fox dice: oggi non esagerare con gli impegni e lo stress. Recupero delle emozioni del cuore, a breve!

Pesci, ci sono delle cose che non ti stanno bene. In amore, spesso secondo te non c’è bisogno di parlare e ti aspetti che l’altra persona si accorga del tuo malessere e ti sorregga. Ora, questo non è avvenuto. Attenzione ai rapporti con Vergine, Sagittario e Gemelli, che possono essere anche piuttosto contrastati. Attenzione agli ex tra oggi e lunedì. Diverso il discorso per il lavoro: si possono aprire nuovi orizzonti e addirittura c’è anche la possibilità di prendere dei soldi che aspettavi da tempo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

