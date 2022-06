Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Weekend di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Sarà un sabato non proprio semplice e liscio per tanti segni zodiacali. Vediamo cosa succederà nel dettaglio secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Per quanto riguarda la Bilancia, c’è voglia di divertirsi dopo un periodo difficile con Giove opposto fino a poco tempo fa. Ora è il momento di essere positivi. Per lo Scorpione, qualche stanchezza di troppo: bisogna occuparsi di più della propria salute perché non mancano i fastidi. Per il Sagittario, invece, possibile che ci sia una storia d’amore in bilico. Chi si sposa potrebbe sentirsi in trappola.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 25-26 giugno 2022/ Ritorno di un ex per Pesci e...

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia

Bilancia, hai voglia di divertirti e di non pensare ai tanti problemi che hanno assediato la tua vita. Giove opposto fino a poco tempo fa si è fatto sentire e ha colpito soprattutto i nati di fine settembre e inizi di ottobre, ma in generale non è stato un periodo semplice per tutti i nati Bilancia, che ora però possono iniziare ad essere più positivi nei confronti della vita di tutti i giorni. Se sei in conflitto con qualcuno devi cercare un punto di accordo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Domenica migliore di sabato.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, stanchezza?

Scorpione, oggi avere questa Luna opposta vi rende un po’ stanchi. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: occupatevi un po’ della vostra salute, perché oggi potreste avere qualche fastidio. Domenica andrà molto meglio. L’amore, senza Venere contraria, sarà più comprensibile e qualche ostacolo potrà essere superato.

Sagittario, c’è una storia d’amore che non va? Siete in bilico tra due storie o magari in questi giorni vorreste vivere una grande passione che non c’è? Il “cuore” sembra darvi un po’ di problemi. Preparatevi dal 25 al 30 ad affrontare voi stessi! Spesso sono proprio le vostre scelte ad essere contraddittorie. Chi si sposa o convive, da una parte è felice ma dall’altra pensa di non avere più un’uscita di sicurezza. È proprio tipico del Sagittario pensare di non avere scampo in una certa situazione: è un problema psicologico che va affrontato, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA