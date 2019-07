Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 25 luglio 2019: Ariete, Cancro, Vergine, Bilancia, Leone

Oroscopo oggi giovedì 25 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele anche per la giornata di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete sta cercando di trovare delle soluzioni dal punto di vista professionale, soprattutto se aspetta da molto tempo una conferma. La Luna aiuta in questo momento il Toro che sta lavorando per raggiungere dei risultati. Con un po’ di lavoro si possono ottenere sicuramente delle soddisfazioni. I Gemelli invece devono provare a ricucire uno strappo con una persona a cui tiene molto, soprattutto se ci sono stati dei battibecchi. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Andiamo a studiare da vicino l’oroscopo di Paolo Fox partendo dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve seguire la sua strada, è per questo che siete sempre vincenti. Per questo è un’estate importante per Leone, Sagittario e Ariete e gli altri segni di fuoco. Il Capricorno giovedì e venerdì ha un recupero fisico, c’è una preparazione però in vista dell’autunno. Le coppie che tra marzo e aprile hanno vissuto una forte crisi, a luglio però non è che abbiano proprio ricucito uno strappo. Voi vi fidate ma quando perdete la fiducia in amore difficile che la riabbiate. Siete già un po’ diffidenti. Quando ricevete una buona notizia vi chiedete dove sta la fregatura. Siete un po’ prevenuti e se si aggiunge che agli inizi della primavera c’è stata anche una piccola crisi è normale che adesso tu vada con i piedi di piombo. Progetti molto importanti per l’autunno. L’Acquario va un po’ fuori di testa, in questi giorni soprattutto chi ha un’attività aperta ha ritardi e accumuli. Se questo nervosismo si riversa in amore sono dei dolori. Queste due giornate non devono diventare preludio di una situazione di conflittualità che dovrebbe arrivare ad agosto. I Pesci hanno un momento in cui possono fare delle scelte. Si cade in piedi sia per i professionisti che per il Capricorno e lo Scorpione puntate sull’autunno. Sono giornate interessanti per ricucire lo strappo interiore, nel senso che se il cuore è vittima di incertezze ora ci si può lasciare andare molto a qualche emozione e ritrovare qualche persona lontana da voi in chilometri o a livello psicologico.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora andiamo avanti con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete deve cercare soluzioni nell’ambito del lavoro soprattutto se si intende avere una conferma. Questo momento porta delle occasioni, tuttavia la prima parte di agosto porta a qualcosa di più perché di solito è da riservare solo alle vacanze. Il Toro in questa giornata può contare sulla Luna in buon aspetto, sono ideali anche per chi vuole fare una ricerca o impegnarsi in un lavoro. I Gemelli devono ricucire uno strappo da un punto di vista professionale poi sicuramente la maggioranza non è soddisfatta. Chi lo è e quei pochi che sono contenti potrebbero anche pensare di cambiare. Il Cancro ha un bellissimo oroscopo, sentite molta più libertà sia nello spirito, sia nella mente. Questo vi porta a fare cose che in altri momenti non avreste fatto. Si è un po’ come il Leone, governati da un luminare, la Luna. In questi giorni avete voglia di farsi valere, tornare sempre protagonisti. In questo senso si potrebbe assumere agli occhi degli altri un atteggiamento molto prepotente.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha stelle particolari, c’è un momento di stanchezza e nervosismo che a voi può essere anche causato da una grande fatica. Attenzione perché le vostre fatiche saranno ripagate. Queste 48 ore saranno vissute con grande tranquillità, forse si deve recuperare forza dopo una prova fisica e mentale molto estrema. La Vergine ha giornate di costruzione, benevolenza e forza. Quindi tanti si trovano a dire o stai con me o contro di me. Nella vita di relazione ora si gioca una partita importante. Chi si è isolato vorrebbe avere una persona molto più costruttiva al proprio fianco. Chi ha già il partner giusto fa grandi progetti e matrimoni e convivenze. In questo momento c’è la disponibilità a fare cose che comportino maggiore sicurezza nel futuro. Queste 48 ore possono portare una buona notizia e in autunno c’è una buona acquisizione per chi lavora a progetto a chiamata o a provvigione. La Bilancia cerca tranquillità ma non la trova molto nel rapporto con gli altri. Nelle questioni di lavoro c’è qualche piccola divergenza ma l’importante però è salvare il salvabile. Ci sono dei segni zodiacali che possono raddoppiare la posta, altri ora dovrebbero cercare di limitare la posta in gioco. No agli azzardi. L’amore porta più emozioni ad agosto. Lo Scorpione innamorato non declina il sentimento, c’è da chiarire qualcosa in quanto alcuni si sono trovati in una situazione di grande difficoltà nei rapporti con gli altri. Sono stati fraintesi, si sono arrabbiati in questi giorni o si sentono isolati. Siete un segno critico, ma da questo punto di vista siete un tipo giusto. Si è molto attenti ai dettagli ma siete anche molto critici nei confronti di voi stessi. Giovedì e venerdì sono due giorni che possono andare un po’ giù, da un punto di vista fisico. Fino al 3 o al 4 agosto meglio non fare cose azzardate.



