Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ai segni al top per la giornata di oggi 25 luglio 2020. Il Toro è pronto a liberare la fantasia in questo momento. Quando si riesce a fare questo c’è anche la possibilità di essere liberi di amare in attesa di un agosto che promette anche una Venere intrigante e che può portare a realizzare un amore importante. La Vergine si trova pronta a sfruttare delle buone occasioni in questo periodo e poi si prepara a vedere finalmente Venere uscire dall’opposizione. Il Sagittario è pronto a vivere un buon momento con le prossime 48 ore che segneranno un recupero non di poco conto per quanto riguarda soprattutto i sentimenti. Venere finalmente non è più opposta e apre a delle situazioni molto intriganti verso il futuro. Serve determinazione e voglia di fare per raggiungere obiettivi che sono alla portata.

Oroscopo amore: Il mese d’agosto per il segno dell’Ariete potrebbe vedere qualche coppia finire ai minimi termini, a un passo dal baratro. Ci saranno alcuni motivi per vivere dei contrasti, magari per quanto riguarda l’educazione dei figli. Il Toro deve liberare la fantasia e quando lo fa è libero di amare. Venere è intrigante ad agosto quando ci sarà una posizione favorevole. C’è un grande progetto d’amore che si può presto realizzare. Il rischio arriva solo quando ci si trova di fronte a qualcuno che ha voglia di temporeggiare. La Vergine a breve non avrà più venere contraria. Si deve provare ad agire e sentire la voglia di amare. Si potrebbe presto stare con una persona con cui non si aveva così tanta confidenza. Chi sta insieme da tanti tempi di recente si è sentito estraneo col partner. Entro il mese di agosto ci sarà la possibilità di vivere alcune emozioni in modo completo a 360°.

Oroscopo lavoro: L’Ariete sta elaborando diverse cose in questo momento, tutto però arriverà a funzionare solo alla fine dell’anno in corso. Il Toro nel weekend avrà la forza di liberare la fantasia verso un futuro importante. Sul piano professionale il Leone si è reso conto che non tutto è andato bene come si sarebbe immaginato. Forse è il caso di capire come gestire la propria professione e di farlo con grande attenzione anche guardando al futuro. L’emotività portata dalla Luna rischia di far commettere degli errori alla Bilancia. Questo rischia di portare dei problemi, ma comunque si è nel caso anche pronti a fronteggiarli. L’Acquario deve stare attento dal punto di vista economico, si potrebbe infatti incappare in dei problemi e a quel punto la soluzione potrebbe essere quella di tirare i remi in barca. Attenzione a sbilanciarsi troppo però perché questo può portare a qualche errore di valutazione.



