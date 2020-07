Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2020/ Leone, Gemelli, Capricorno, Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2020: Leone e Gemelli

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con altri due segni. Il Leone deve recuperare una grande energia positiva che tra l’altro ha sempre dentro di sé perché questo è uno dei segni più vitali dello zodiaco. Emergere da un punto di vista economico è difficile. Sul piano professionale non tutto per voi è andato bene.

I Gemelli sono liberi di volare con la fantasia, ne serve tanta per superare tutti i problemi. Non si era mai detto che questo sarebbe stato un anno bello per tutti nonostante quello che si è detto in giro. Proprio voi ad agosto avrete anche un po’ di promesse ottime, ma poche sperimentazioni. Non bisogna sperperare quattrini.

Oroscopo: Capricorno e Bilancia cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 25 luglio 2020. Il Capricorno è molto pensieroso ma anche contento, anche se non lo siete voi vi siete liberati di certi pesi. Anche se non siete contenti un po’ è positivo. Non tutto fila liscio come l’olio ma piano piano alcune situazioni si chiariscono. L’amore è un po’ confuso infatti, attenzione nelle storie a rischio.

La Bilancia con la Luna nel segno è emotiva e l’emotività rischia sempre per voi di creare problemi. La maggioranza di voi cura tanto l’aspetto esteriore perché non ci sta mai a subire critiche e pensa anche che la bellezza sia qualcosa con grande importanza nella vita. Spesso vi circondate di persone belle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA