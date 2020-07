Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2020/ Scorpione, Sagittario, Vergine, Ariete

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta a ulteriori riflessioni. Lo Scorpione sa che ci sono ristrettezza. Bisogna mettere da parte i soldi. Forse c’è un progetto che costa di più ma che permetterà di fare una vita molto tranquilla. In amore potreste scoprire improvvisamente un’attrazione anche per le persone diverse da voi.

Il Sagittario vive 48 ore di recupero per i sentimenti. Il transito di Venere opposta viene superata. Ci sono state molte divergenze ed anche conflitti. A volte siete perplessi, ma non è difficile che lo siate, capita. Ci sono state tante divergenze, ci vuole ossigeno.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine e Ariete

Ecco altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. La Vergine ha buone occasioni e a breve non avremo più Venere contro. Ora poi dovreste sentire la voglia di amare, magari potreste stare con una persona con cui prima non avevate tanta confidenza. Persino le coppie che stanno insieme da anni si sono sentite estranee nello stesso appartamento. Entro agosto dovete cercare di vivere emozioni in modo completo.

L’Ariete deve fare attenzione a questo week-end, ora rappresenta una sorta di prova generale di quello che accadrà ad agosto, un mese che potrebbe anche vedere qualche coppia ai minimi termini o ai ferri corti. Non tutti devono discutere ma ci saranno motivi per vivere contrasti. Magari in tema di educazione di figli. Tutte le cose che state elaborando ora funzioneranno ma da fine anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA