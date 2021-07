Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2021/ Amore e salute per Toro, Capricorno e Vergine

Un’altra settimana si chiude e un’altra sta per cominciare, ma non prima di aver scoperto le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano i segni di Terra. Nel consueto approfondimento sulle frequenze di Radio Latte Miele il noto e amato astrologo ha fornito indicazioni per i nati Toro, Capricorno e Vergine. Cosa prevedono le stelle per loro per la giornata di oggi, domenica 25 luglio 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

Cominciamo con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il segno del Toro. Metti a posto le questioni economiche: l’astrologo ricorda che anche se hai una buona attività, se sei stato bloccato dagli ultimi eventi è necessario riorganizzare tutto quanto. Saturno contrario parla di una situazione che a livello economico non è al massimo oppure bisogna amministrare bene del denaro. Ultimamente poi t’è sfuggito qualcosa di mano perché non sei stato bene tu e allora, quando non si è molto concentrati, si rischia appunto di vivere qualche tensione. Nella peggiore delle ipotesi hai ricevuto un “no”, un blocco e allora sei arrabbiato con qualcuno. Dimentica tristi trascorsi e pensa a questa bella Venere che può riportare in auge l’amore.

La determinazione è la carta vincente del Capricorno. Soprattutto gli uomini del segno non sono amanti delle smancerie, le donne da questo punto di vista sono molto razionali, però quando c’è bisogno di un aiuto tu corri, quando ami una persona, anziché riempirla di bacetti (magari lo fai, però poi ti stanchi dopo un po’) preferisci darle le prove concrete della tua presenza: “Sono qui, hai bisogno di me? C’è bisogno che io faccia qualcosa?”, quindi torna il lato pratico del Capricorno che è quello che piace di più a quelli che ti circondano. Cerca però di non sobbarcarti anche le responsabilità che non ti competono. Novità.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni di Terra si chiude con le previsioni per la Vergine. Bello questo cielo! Sei tra i primi classificati di questa nuova situazione astrologica che tra l’altro prevede, per i nati Vergine che hanno dubbi di lavoro, una risposta. Quindi è molto probabile che in questo periodo tu possa sottoscrivere un accordo, che abbia già ricevuto una nomina, una soluzione. Vi dicevo che dal 22 molte cose sarebbero cambiate in positivo e questo è un cielo che aiuta, persino l’amore.



