Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2021/ Cancro, Pesci e Scorpione: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox ci regala le sue previsioni anche per la giornata di oggi, domenica 25 luglio 2021. L’astrologo, dunque, tiene compagnia a tutti gli appassionati di astrologia. Nel suo consueto approfondimento si è occupato dei segni d’Acqua, tramite le indicazioni fornite nel corso del suo intervento su Radio Latte e Miele. E allora scopriamo che cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Pesci e Scorpione per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Pesci?

Apriamo le danze, per quanto riguarda l’oroscopo Paolo Fox, con le previsioni per il segno del Cancro, che ritrova una grande voglia di fare, tanto che la prossima settimana sarà al primo posto in classifica: chi sta pensando a una realizzazione, a una casa, a un trasferimento a un progetto, non deve temere. Magari ci vorrà qualche settimana per mettere a posto tutto, ma ricordo che il 2022 sarà un anno speciale. L’astrologo sta notando che il segno del Cancro è davvero molto motivato. È chiaro che poi conta la nostra percezione della realtà e la nostra voglia di rimettersi in gioco. Intanto questa domenica porta un certo senso di rilassamento che in fondo è da seguire. Se la pensi in maniera molto diversa da altri, vuol dire che sei una persona unica, speciale e che detesti omologarti, ma questo ti fa onore.

Quali sono le indicazioni dell’astrologo per chi è nato sotto il segno dei Pesci? Questo è un cielo che porta ad ambizioni di tipo lavorativo: non è escluso che molti adesso pensino soprattutto a come recuperare, in vista dell’autunno. Poi se tu hai un problema d’amore, forse in questi giorni anziché risolverlo cerchi di estremizzarlo. In altre parole, se una persona “non ti fila”, o comunque c’è qualche problema, tu non è che stai lì ad aspettare i comodi di questa persona, ma potresti stuzzicarla, chiederle come mai certe cose non vanno bene, oppure restare in attesa di eventi, perché ti aspetti qualcosa in più. C’è anche chi pensa di non essere supportato emotivamente come desidera. È una fase particolare per le relazioni che hanno bisogno di maggiore stabilità.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il viaggio tra i segni d’Acqua dell’oroscopo Paolo Fox si conclude con lo Scorpione. Dopo le prime tre settimane di luglio vissute in maniera conflittuale, adesso va un po’ meglio. È un sentimento di serenità quello che riguadagni: già da ieri, sembra che ci sia una situazione migliore e allora questa è una domenica da trascorrere in maniera valida. Come bisogna recuperare emozioni positive? Innanzitutto non agitare gli animi, cercare una soluzione se, come spiegavo prima, gli inizi di luglio sono stati pesanti e poi magari rilassarsi un po’. Questa Venere positiva invita ad amare, anche nei prossimi giorni.



