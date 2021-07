Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo Paolo Fox ci ha accompagnato per tutta la settimana e non può fare diversamente ora che se ne apre un’altra. In questo approfondimento specifico ci concentreremo sui segni di Aria per capire quali sono le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Cosa prevedono gli astri per i segni Gemelli, Bilancia e Acquario per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 25 luglio 2021? C’è solo un modo per scoprirlo ed è quello di proseguire con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Iniziamo subito con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il segno dei Gemelli. Mai come in questo periodo sei critico e come esprime il proprio dissenso un Gemelli? Con l’autoironia, prendendo in giro le persone e magari anche con qualche piccolo dispettuccio. Se hai a che fare con persone che ti tengono testa come Acquario, Bilancia, Leone, alla fine può scaturire da questa situazione una competizione anche divertente, ma attenzione con lo Scorpione e con il Capricorno. In realtà, tutti i rapporti sentimentali, e non solo, in questi giorni sono un po’ da rivisitare. Per carattere tu sei una persona spinta anche a sorvolare sui problemi, ma adesso bisogna affrontare questioni di lavoro, non facili da gestire.

Ora passiamo alle previsioni per i nati sotto il segno della Bilancia, che si sentono meglio, ma per stare proprio in pace dovrebbero evitare di discutere. Peccato che ultimamente, come ricordava l’astrologo negli ultimi giorni, siete stati coinvolti in polemiche che non avreste mai voluto vivere, ma questo Mercurio contrario è il classico pianeta che porta piccoli battibecchi, piccoli fastidi, litigi o pettegolezzi. Attenzione quindi a chi ti sta attorno. In amore, rincuoro i cuori solitari, perché entro la fine di agosto potrebbero esserci belle novità.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Con l’Acquario si conclude l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria. “Confuso e felice” lo definisce l’astrologo, perché da una parte c’è una grande tensione che riguarda il futuro: a oggi tu non sai quello che farai in autunno, è tutto sospeso in aria, dall’altra perché parlo di felicità, magari serenità, usando un termine meno estremo, perché comunque tu sai che tutte le situazioni che nascono ora porteranno un vantaggio. In questa domenica cerca rapporti tranquilli: purtroppo devo dire che le prime settimane di luglio hanno portato un po’ di insoddisfazione in amore. Tanti Acquario non parlano per paura di creare dissensi nella coppia, altri invece sono alla ricerca di una novità.

