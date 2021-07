Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021/ Sagittario, Ariete e Leone: le previsioni

Torna l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo Paolo Fox per tutti coloro che sono appassionati di astrologia. In questo approfondimento lo spazio è dedicato ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo fornite a Radio Latte e Miele che riguardano i nati Sagittario, Ariete e Leone. Cosa riserverà la giornata odierna, domenica 25 luglio 2021? C’è poco da fare, cioè leggere le previsioni dell’astrologo…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete?

L’oroscopo Paolo Fox per il segno del Sagittario parte da una domanda. Un amore è perduto? Certo è che se ci sono dei contrasti da tempo con una persona, questo è un periodo un po’ particolare, perché ti senti molto nervoso, molto agitato. Poi se stai con una persona e pensi a un altra, allora sono guai: mi auguro che questo sia un caso raro. Però che ci sia della diffidenza, che ci sia della tensione, questa è registrata in questo cielo. La seconda metà di agosto sarà più interessante. Certo è che dal punto di vista delle conferme di lavoro ce ne sono poche, anche se tu hai delle buone idee e magari, dall’autunno, già delle piccole novità arriveranno.

Ora è il momento delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il segno dell’Ariete. In questa domenica c’è una carica eccezionale, al punto che anche qualcuno accanto a te potrebbe dirti “calmati!”. Non puoi fare tutto oggi e recuperare tutto in pochi giorni. In realtà fremi perché sei rimasto fermo per troppo tempo e l’Ariete fermo non sa stare, anche al costo di sbagliare. In questo particolare periodo dell’anno c’è un progetto che potrebbe essere scritto in vista dell’autunno e poi queste emozioni: sei solo un po’ preoccupato per il partner che magari ha qualche problema di lavoro o economico. I partner più agitati in questo periodo sono Acquario e Toro.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Leone, che dovrebbe tenersi lontano dalle complicazioni. Forse ti senti un pochino emarginato? Tu sei una persona piuttosto forte, piuttosto generosa e disponibile, ma quando vedi che questa tua disponibilità viene sfruttata, o comunque non viene riconosciuta, ti arrabbi moltissimo. Questa Luna contraria invita a essere prudenti in una giornata in cui non tutto funziona a meraviglia o magari proprio tu sei più critico.



