Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Tocca a Bilancia, Scorpione e Sagittario: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di lunedì 25 luglio 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia

Bilancia: È come se ci fosse un distacco in amore o qualche piccolo dubbio. Se da qualche tempo battibecchi con il partner, magari anche a livello simpatico, è questa la prova che ci sono delle piccole interferenze. Se hai a che fare con una persona che ti vuole bene, nessun problema, però fino al 10 di agosto direi di non mettere in cantiere progetti troppo ambiziosi e soprattutto di non spigolare troppo la persona amata. La giornata di oggi invita a fare delle verifiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: previsioni

La giornata di Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Piccole o grandi passioni possono nasce con Venere favorevole. Cercate anche di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché a volte accade il contrario. Lo Scorpione non è un pessimista, ma è qualcuno che ha paura di illudersi, se spera troppo e crede troppo in un sogno. L’amore è un passaggio di emozioni: perché evitarlo, se c’è stato uno stop nel passato?

Oroscopo domani 25 luglio Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Sagittario: Sole, Mercurio e Giove favorevoli: questo è un cielo di rilancio! Più di lavoro che sull’amore. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox quindi ti stai rimboccando le maniche per progetti futuri, oppure se sei fortunato e hai un’attività ben avviata, ultimamente ti è stato proposto un progetto già per il 2023. Parliamo di Ferragosto? Scommettiamo che entro il 15 ci sarà una bella novità? Oggi la Luna opposta invita alla prudenza.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 25 luglio Paolo Fox Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA