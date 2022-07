Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: previsioni

Per la giornata di lunedì 25 luglio 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Capricorno, Acquario e Pesci per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Capricorno, che lunedì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Capricorno: Le questioni di carattere economico-lavorativo sono sempre in primo piano nella tua vita. Poi tu hai questo concetto del “faticare per ottenere” e non ti piacciono le persone che utilizzano scorciatoie nella vita, per ottenere ciò che desiderano, perché pensano che prima o poi saranno battute dall’esperienza. In parte questo è vero, ma non stancarti troppo! Anche perché se pensi troppo al lavoro e ai soldi rischi di essere meno presente in amore che, in questi giorni, è un po’ sotto pressione.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Acquario e Pesci

Acquario: Vorrei che l’Acquario in questo momento pensasse molto alle questioni di lavoro: c’è un’occasione, qualcosa da fare, ma Mercurio e Sole in opposizione parlano di contrasti. In caso di accordi e nuove idee, preparati a giocare “a braccio di ferro” con chi non la pensa come te o pretende troppo da te anche senza darti speranze e certezze. In amore è utile capire se si ha a che fare con delle persone corrette oppure no. Venere neutrale parla di Acquario un po’ distratti.

Pesci: Questa Venere interessante può dare grande spazio alla famiglia, ai sentimenti, anche se le coppie sposate da tempo, soprattutto quelle in cui uno dei due è Vergine, Sagittario o Gemelli, sono in dubbio. Per tutti i Pesci c’è questo senso di mancata compensazione fra ciò che si è dato e ciò che si è ricevuto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se pensi di aver dato o sacrificato troppo per la famiglia o per un partner, non arrabbiarti, ma cerca di recuperare. In realtà, dal punto di vista psicologico, non sono pochi i Pesci che stanno cercando tranquillità. Tra fratelli, parenti e persone intorno c’è sempre qualche discussione di troppo.

