Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2022/ Chi al top: Cancro, Leone e Vergine

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo lunedì 25 luglio 2022 per Cancro, Leone e Vergine su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Cancro

Cancro: L’amore e solo l’amore: avere un nido in cui rifugiarsi. Il Cancro è il segno della famiglia e della casa e chi mette in discussione questo, perché pensa di poter vivere solo di lavoro e soldi, un po’ sbaglia e forse queste persone del Cancro, che la pensano così, stanno ricredendosi da maggio, da quando l’ambito del lavoro è stato messo a soqquadro. Se ti senti scoraggiato, pensa all’amore, che non può arrivare solo dal partner ma da tutte le persone intorno a te che ti vogliono bene. Incontri sì, con Venere nel segno.

Lunedì 25 luglio 2022, la giornata di Leone e Vergine secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Leone: A volte siete proprio voi che vi andate a cercare i nemici, per ottenere una sfida finale e vincere. In questo momento però, dal punto di vista astrologico, vincono i Leone che si mettono da parte: non c’è bisogno di entrare in battaglia e stare in prima linea, perché se una persona vi ha fatto del male, pagherà pegno! Secondo all’Oroscopo Paolo Fox spesso le persone non tanto intelligenti, o comunque quelle che vivono di invidia, si rovinano con le proprie mani! Ecco perché vi invito ad essere cauti e a sorridere. Cercate di essere superiori a tutti quelli che cercano di imbrogliarvi o farvi del male.

Vergine: Giornata confusa, però per la Vergine conta la programmazione, le tappe da raggiungere. La Vergine assolutamente non sopporta che qualcosa non sia raggiunto, però devi anche capire con chi hai a che fare, perché non sei da solo! Lascia o raddoppia? Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per molti Vergine questo è un momento in cui bisogna fare una scelta, se continuare un progetto oppure no. In realtà, dovresti cercare di fare le cose un po’ più per conto tuo. Di solito, sul lavoro, i Vergine che vanno bene sono quelli che hanno un’amministrazione di una società o comunque sono meno succubi del volere degli altri. Sentimenti che tornano più positivi e rispetto a giugno c’è più tempo per stare a casa, per amare, per amarsi e innamorarsi anche di una persona nuova.

