Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 luglio 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: In questi giorni credo che abbiate una piccola emozione che non va. Potreste rimproverarvi il fatto che una persona al vostro fianco ha avuto un problema e voi non ve ne siete accorti per tempo, perché è il lato emotivo a essere più problematico: che sia un figlio, un genitore o un fratello. La spinta sul lavoro è sempre forte, con Giove favorevole e sono convinto che anche quelli che sono stati male recupereranno. Le stelle indicano, non danno risposte definitive e anche se il periodo è buono è importante che ci sia anche il tuo impegno.

Toro: Risparmiare è tutto: mettere soldi da parte, chiarire questioni di soldi. Se sei abbiente, potresti comunque pensare di vendere una proprietà per eliminare un problema e cercare di compensare delle spese. Se invece ci sono meno soldi in cassa, bisogna cercare di guadagnare qualcosa in pi. Amore: o dentro o fuori! O stai con me o te ne vai: molti Toro faranno questo discorso.

Gemelli: Periodo effervescente: il vero Gemelli sorride sempre e, se non è così, c’è qualche interferenza, come un ascendente un po’ più pensieroso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox è un momento di grande esuberanza e speranza. Giove è favorevole: potresti anche aver presentato un progetto e stai aspettando che venga approvato. Ora che anche il Sole è favorevole, è più facile che questo accada e fino a metà agosto ci sono delle novità. Vince in amore chi fugge? Può darsi, ma se ti interessa una persona evita di scappare troppo.

