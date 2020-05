Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2020

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo ad analizzare l’Ariete. Il segno ha un lunedì che anticipa la settimana di chiusura di maggio. Rispetto a certe situazioni gli sblocchi ora arrivano ma il cielo è strano per il lavoro perché ci sono persone in momenti di contrasto o devono mettere a posto contenziosi. Tutto dipende anche dall’età. L’amore è importante.

Oroscopo Toro: Il Toro con Saturno in aspetto critico deve rivedere le situazioni pratiche, soldi in entrata e in uscita e anche questioni di casa. Maggio è un mese che risolve questioni rimaste in sospeso da tempo. Ci sono ritardi perché sono successe varie cose. In amore ci sono situazioni che si vogliono correggere.

Oroscopo Gemelli: I Gemelli può chiudere bene il mese, periodo importante. Situazione astrologica talmente premiante e importante che adesso c’è necessità di fare cose nuove per persone che sono sempre vicine. Necessità di fare cose nuove, questo è un oroscopo illuminato che fa luce anche nelle storie difficili. Se una persona non vi sta bene potreste dire stop. Tra sabato e domenica si capiranno molte cose.

Oroscopo Cancro: Il Cancro ha una settimana con Luna favorevole, intuizioni e forza. Giove è opposto che porta accordi e rinnovamenti, si è stati messi alla prova da questo punto di vista ma se c’è un accordo da firmare forse non si è tanto contenti. Giove opposto dice che se non c’è un danno meglio mediare. Cielo insidioso.



