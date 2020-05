Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2020

OROSCOPO LEONE – Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il Leone. Il segno deve essere contento di sé, Venere, Mercurio e Sole sono favorevoli. Si è in tutta la propria magnificenza, si è fieri e battaglieri e si sa di piacere. Ora si è alla ricerca di quel potere che si cerca di togliersi. L’orgoglio se stuzzicato porta agitazione, questa sicurezza che ora c’è chi porta vantaggi. Saturno in opposizione parla di soldi da mettere da parte.

OROSCOPO PAOLO FOX VERGINE – La Vergine si spera non si trovi in una situazione irreparabile, le coppie sono in tensione e la stanchezza pesa e quando si è stanchi i punti deboli sono stomaco e intestino. Normale se ci sono fastidi. In caso rivolgersi al medico. Si annuncia l’inizio del riposo della natura.

OROSCOPO BILANCIA – La Bilancia ha bisogno di conforto come un amico oppure qualcuno che vuole bene. Spesso il Bilancia è un artista. Tra le caratteristiche c’è la stabilità. Attenzione perché tutto quello che piace va rinnovato. Spesso si è attratti dalla moda.

OROSCOPO SCORPIONE – Lo Scorpione ha diverse tensioni, periodo di riflessione. Se abbiamo il carattere si riescono a scoprire molte cose. Con energia e senza pace ci si troverà ad avere capacità d’azione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA