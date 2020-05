Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Toro e Capricorno, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox ci parla di un Sagittario decisamente scontento, attenzione in amore e ora si ribadiscono le distanze. È il segno a essere meno contento di un legame. Si è spesso vittime di contraddizioni. Si ama l’avventura. Nelle questioni matrimoniali ci si ingarbuglia.

Il Capricorno è capace anche di affrontare anche crisi grandi silenzi per capire cosa desiderate. Non bisogna lasciarsi accecare solo dall’ambizione perché nella vita conta ma conta la soddisfazione interiore. Siamo soddisfatti quando siamo in pace con noi stessi, se per raggiungere un obiettivo si è costretti a sgomitare rinunciate. Si è molto leali.

Acquario e Pesci, il punto dell’oroscopo del giorno

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Acquario ha bisogno di recuperare energia, questo è un periodo che regala il minimo indispensabile, non è generoso. Necessità di tagliare e crescere con un po’ meno sicurezza.

I Pesci sono in una condizione di disagio e nervosismo, per i sentimenti serve massima cautela, bisogna essere forti e cercare di fare spallucce se ci sono persone che provocano. Bisogna dare spazio solo a ciò a cui si crede. Emozioni in vista.



