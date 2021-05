Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

L’Oroscopo Paolo Fox si concentra sui Segni di Fuoco per la giornata di martedì 25 maggio 2021. Ecco quali sono le previsioni per Ariete, Leone e Sagittario nel consueto appuntamento radiofonico su Radio LatteMiele.

Ariete e Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo il percorso tra le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox focalizzandoci sull’Ariete. In questo martedì è tempo di rimboccarsi le maniche. La parte centrale della settimana può essere di grande vigore, ci sono tanti problemi da affrontare ma l’Ariete ha tante risorse in più. E pian piano, lentamente, dipende se si tratta di un problema fisico o sentimentale, si uscirà da questo tunnel che per qualcuno è durato addirittura due anni. Che l’Ariete viva sempre in maniera serena e tranquilla non è forse vero, è nel DNA di questo segno cercare sempre sfide ma a patto di cercare sempre di vincerle e con le Stelle a favore questo è possibile.

Tocca ai nati sotto il segno del Leone. E’ molto importante sentirsi amati perché si tratta di un segno che ama stare al centro dell’attenzione: non bisogna esagerare se ogni tanto ci si sente un po’ messi da parte, questo bisogno di essere sempre premi e di superare ogni ostacolo può essere fonte a tratti di soddisfazione ma a tratti anche di incertezza. Per coloro che hanno tagliato un grande traguardo negli ultimi mesi ora bisogna cercare di restare a quel livello, ecco perché ci sono delle preoccupazioni di un certo peso. Giornata importante per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata per il Sagittario

La rassegna dei segni di Fuoco si chiude con il Sagittario. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i nati sotto questo segno sono sempre un po’ pensierosi, per i sentimenti, per la famiglia, ognuno ha la propria storia. Chi ha tradito o è stato tradito ci metterà un po’ di tempo a riemergere, ma la cosa più importante in questo momento è chiedere a sé stessi cosa si desidera. Un bel cielo all’orizzonte anche grazie ai cambiamenti nella società, si tratta di uno dei segni che più hanno risentito del periodo di chiusura.

