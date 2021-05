Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’Oroscopo Paolo Fox su Radio LatteMiele si concentra sui Segni di Aria. Andiamo a scoprire quali sono le previsioni del giorno per Gemelli, Bilancia e Acquario per martedì 25 maggio 2021.

L’Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Bilancia

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per i Gemelli? Giove è in un aspetto critico e può rappresentare qualche piccola giustificazione di tipo legale da dare a delle persone, con l’esigenza di tirare fuori delle carte per dimostrare di avere ragione in un contenzioso. Sono però piccole cose, con questo cielo c’è una sorta di scudo in grado di proteggere da ogni problema. Anche se si viene messi in mezzo c’è la chiave per uscirne, è anche il momento di uscire dalla solitudine perché con Venere attiva può essere il momento giusto per gli incontri, considerando che in questa fase anche il Sole regala fascino.

Tocca ai nati sotto il segno della Bilancia. Nel prossimo mese di giugno avranno una buona risposta e questo perché sarà un periodo completamente diverso rispetto a quello di stallo che c’è stato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Un oroscopo positivo per coloro che sono abituati a darsi da fare senza avere bisogno di chiedere continuamente pareri, con un cielo che si rivela molto intrigante anche per quanto riguarda le relazioni d’amore. Potrebbe tornare un ex o un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più.

Acquario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Infine con l’Oroscopo Paolo Fox ci concentriamo sull’Acquario. In questo martedì qualche pensiero di troppo c’è, l’inizio di questa settimana è un po’ agitato ma si possono superare tutte le avversità cercando di fare quello che ci si sente di affrontare. C’è la voglia di fare un passo di un certo peso, meditato da tempo, che però costa molti soldi o comporterebbe per un po’ di tempo una certa agitazione sul piano economico. Saturno nel segno regala raziocinio e forza ma è importante non fare il passo più lungo della gamba. Bellissimo cielo per i sentimenti che si possono vivere in maniera più libera, anche trasversale volendo.

