Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

In questo martedì 25 maggio 2021 ecco cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda Cancro, Scorpione e Pesci: su Radio LatteMiele l’analisi della giornata per i Segni di Acqua.

Cancro e Scorpione, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox cosa prevede per il Cancro? Il desiderio aumenta e aumenterà sempre di più via via che ci avviciniamo al mese di giugno. C’è un riferimento ben preciso rappresentato da una persona o da un gruppo, si torna a fare delle cose dopo un blocco attraversato agli inizi dell’anno. Giove inizia a regalare una piccola spinta che diventerà una grande spinta l’anno prossimo, ecco perché i nati sotto questo segno devono iniziare a pensare a cosa faranno dall’autunno in poi.

Per quanto riguarda lo Scorpione arriva un momento di maggiore serenità, sarà una giornata positiva dal punto di vista dei sentimenti. Il passato non dovrebbe mai tornare nella vita dello Scorpione se carico di vendette, tensioni perché quello che bisogna fare in questo periodo è proprio superare i tristi trascorsi e andare avanti. In vista anche di un mese, quello di giungo, che regalerà una Venere molto attiva.

L’Oroscopo di Paolo Fox e la giornata dei Pesci

I segni d’Acqua completano la rassegna giornaliera dell’oroscopo Paolo Fox con i Pesci. Un martedì che permette di sentirsi un po’ meglio anche se i problemi maturati sono tanti. Necessario superare le perplessità cercando di eliminare tutto quello che ha infastidito e determinato stanchezza. In queste 24 ore non ci si sente né in perfetta forma né supportati, questo significa che bisogna recuperare un po’ di tranquillità interiore o capire come stanno andando le cose in famiglia o in amore: sollevare polveroni è l’ultima cosa da fare, a meno di avere deliberatamente voglia di chiudere un rapporto o di metterlo in crisi.

