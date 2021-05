Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Segni di terra ai raggi X nell’Oroscopo Paolo Fox di martedì 25 maggio 2021 dedicato ai Segni di Terra. Per Toro, Vergine e Capricorno ecco quali sono le previsioni su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata per Vergine e Toro

Tocca al Toro. Una fase di stanchezza fisica a causa dei molteplici impegni per la casa, forse anche delle cose da fare per quelle persone che danno più responsabilità. I giovani e le persone che lavorano part-time sono allo stremo e quindi ci sono delle tensioni che portano i nati sotto questo segno a cercare maggiori sicurezze. C’è bisogno di sicurezze anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci

Analizziamo i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox bisogna contare sulle proprie forze, ci sono degli accordi da studiare e non necessariamente rifiutare, nonostante l’incertezza. I più giovani sono magari indecisi se trasferirsi, se cambiare aria perché il lavoro può portare fuori, altri invece sono abbastanza maturi da non accettare tutte le proposte. L’amore in questo momento è un po’ lontano ma questo non vuol dire che sia in un’altra città, perché a volte si può essere lontani anche convivendo. Un po’ di attenzione ci vuole, soprattutto bisogna evitare di portare a casa tensioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Capricorno, l’Oroscopo Paolo Fox dice che…

Per i segni di Terra si chiude con il Capricorno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il segno ha superato una fase di lieve malinconia vissuta tra sabato e domenica. Nel weekend potrebbero esserci stati dei contrasti, si sta un po’ meglio ma la cosa più importante sarà evitare di inasprire delle tensioni che riguardano anche il lavoro, questo perché dal punto di vista delle emozioni qualcosa non è andato per il verso giusto, oppure il lavoro carica talmente tanto di nervosismo che questo si riflette anche sulla sfera amorosa.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA