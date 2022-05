Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: la giornata

Arrivati a mercoledì 25 maggio 2022 tuffiamoci nel consueto appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele. Vediamo quali sono le previsioni per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

L’Oroscopo Paolo Fox svela il mercoledì della Bilancia

Bilancia: Stai vivendo con la sindrome della “spada di Damocle”: hai sempre la sensazione di vivere un pericolo incombente, hai paura che un evento non si concretizzi. I Bilancia, pur facendo “finta” di avere un’esistenza tranquilla, in questi giorni si sentono minacciati da qualcosa. È davvero così oppure è tutto frutto della fantasia, si chiede l’Oroscopo Paolo Fox? Certamente chi sta in battaglia e ha un problema lo dovrà risolvere. Con Giove opposto vi chiedo di arrivare presto a una pace, a una situazione di maggiore serenità. Attenzione in amore.

Oroscopo Paolo Fox: cosa c’è da sapere su Scorpione e Sagittario

Scorpione: L’Oroscopo Paolo Fox non esclude che in questi momenti tu abbia dei conti in sospeso ma, guardando le stelle di questa e della prossima settimana, posso dire che nessuno può fermarti, anzi: forse è proprio questo il momento in cui potrai dire quello che pensi, potrai parlare delle cose in cui credi e aumentare la tua cultura. Fare insomma delle cose per migliorare te stesso. Non farti prendere da livori e, in questo periodo, fatti scivolare le cose addosso, soprattutto nel lavoro, dove qualcuno gioca a farti innervosire.

Sagittario: È un cielo di grande speranza, perché non dimentichiamo che questa Venere è utile a rispolverare un sentimento, vivere una passione a tutto tondo e cercare anche delle soluzioni sul lavoro, magari grazie a nuovi progetti e programmi. Per i più fortunati, dopo un lungo fermo ci sarà una ripartenza. L’Oroscopo Paolo Fox indica con fiducia che questo Giove ti porti presto delle buone novità, per avviarsi con entusiasmo verso l’inizio della stagione estiva.

