Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2022/ Cancro, Leone e Vergine: cosa c’è da sapere

Andiamo a scoprire le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: come ogni giorno in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox racconta quello che c’è da aspettarsi per questi segni nella giornata di mercoledì 25 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox: il mercoledì del Cancro

Cancro: Non posso dire che le ultime settimane siano state facili: tra chi non ha avuto nulla, per cui magari non si lamenta ma non non è contento, e chi ha realmente avuto dei problemi, resta questo disagio soprattutto nei confronti dell’ambiente esterno. Tanti Cancro secondo l’Oroscopo Paolo Fox adesso non si ritroveranno più bene con certe persone, vorranno fare altre cose e tenteranno di uscire fuori da una fase di apatia o di calo che bisogna in qualche modo combattere.

Previsioni su Leone e Vergine dell’oroscopo Paolo Fox

Leone: Potenti e vincenti, anche in questa giornata di mercoledì, ma anche giovedì. Mi piace questo cielo per i giovani innamorati, per quelli che vogliono fare una scelta in base anche alle circostanze. Come fare per attenuare questo vigore? Come suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox ci vorrebbe una persona che per ogni cosa che dici ti dia contro, ma sappiamo che quando tu hai qualcuno che rema contro di te non lo ascolti. Davvero non ci sono remore e, se sai fare un lavoro, questo è il momento di far valere i tuoi diritti e di mostrare quanto vali. Molto importante il cielo dei sentimenti.

Vergine: Ogni tanto c’è un po’ di agitazione, dentro e fuori di te, ma i successi non mancano. Ti sei sentito molto stanco nelle ultime settimane: quelli che hanno seguito il consiglio delle stelle, che era quello di osservare senza agire, adesso sono contenti, perché non hanno messo a repentaglio la loro immagine, vanno bene comunque e non si sono stressati oltremodo. I sogni in amore, ricorda l’Oroscopo Paolo Fox, possono essere anche realistici, anche se sappiamo che la Vergine non è molto sognatrice: ogni tanto lasciarsi andare all’istinto non è certo sbagliato.

