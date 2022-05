Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2022/ Cosa attende Capricorno, Acquario, Pesci

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a mercoledì 25 maggio 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Una giornata un po’ faticosa e devi cercare di trovare un po’ di tranquillità, cosa non facile. Tu hai la tua strada da percorrere, ma ci sono delle persone che ti confondono e ti mettono in ansia. Siccome Giugno potrà essere un mese che, per chi ha problemi famigliari, presenterà alcuni fastidi, consiglio di fare tutto con calma. Non tutto quadra e non tutto è facile da gestire, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox: anche i rapporti con i soci in affari sono un po’ delicati. Devi affrontare tutto con realismo.

Acquario e Pesci, che mercoledì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: È un momento di grande importanza, lo dico da un po’ di tempo: il consiglio è quello di guardare il mondo da un’angolazione diversa, forse un po’ meno terrena, più spirituale, altrimenti qui si rischia di arrabbiarsi, ma soprattutto di annoiarsi, cosa ancora più problematica per un segno che vuole vivere sempre novità. L’Oroscopo Paolo Fox invita a fare attenzione a non sviluppare in modo eccessivo il lato insofferente del proprio carattere: quello che porta l’Acquario a considerarsi talmente tanto diverso dagli altri, da non poter più stare bene con chi gli sta attorno. È una contraddizione insita nel temperamento di questo segno zodiacale: da un lato molto umano e capace di comprendere gli altri, dall’altro sorge proprio la necessità di starsene per conto proprio.

Pesci: Tutte le alternative bizzarre, trasgressive e fantasiose sono ammesse con questo cielo. Questa giornata funziona! La libera professione può dare degli sbocchi e chi lavora da molto tempo in ufficio avrà un’altra occasione per farsi valere. L’Oroscopo Paolo Fox si sofferma poi sull’amore: si spera sia nato qualcosa di buono nel mese scorso ma, se non è così, bisognerà fare un’attenta analisi dei propri sentimenti e capire se davvero si ha la volontà di rimettersi in gioco. Attenzione se ci sono parenti interessati a questioni economiche, perché lì potrebbe esserci qualche problema da sanare.

