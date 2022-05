Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 maggio 2022/ Tutto su Ariete, Toro e Gemelli

Le previsioni per la giornata di mercoledì 25 maggio 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Stai attraversando una fase di rinnovamento e una riconferma può essere già arrivata o arriverà. A giugno ci saranno Giove, Marte, il Sole in ottimo aspetto un Saturno importante: quello che fai adesso è certamente di buon auspicio per il futuro. Ci saranno delle giornate in cui magari sarai un po’ nervoso, ma questo accade perché vuoi davvero uscire dal guscio e ciò potrebbe anche portarti ad avere talvolta delle reazioni particolari. Certo è che ti si nota parecchio e che le tue parole si fanno ascoltare, come sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox.

Cosa attende Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: L’importante secondo l’Oroscopo Paolo Fox è recuperare un po’ di serenità in famiglia che forse è mancata negli ultimi tempi. C’è da dire che questa giornata è molto importante anche per parlare e chiarirsi: se c’è stata una crisi, un momento di disagio, forse anche un problema per uno dei due partner, fra marzo e aprile, in questa giornata e in questo periodo si recupera. Non sottovalutare nuovi incontri, se il cuore è solo.

Gemelli: Questa settimana l’Oroscopo Paolo Fox vi ha messi primi in classifica, perché non manca la volontà di agire, di esprimersi e di fare tante cose. Cinque stelle di forza, quindi, e spero anche di fortuna. Non sottovalutate i nuovi sentimenti, il momento piò essere favorevole per i sentimenti a patto che si riesca a gestirli anche con la giusta dose di freddezza. Può sembrare un controsenso, ma riuscire a bilanciare la forza di un amore può renderlo duraturo e più efficace nel tempo.

