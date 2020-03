Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 25 marzo 2020: Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista e noi andiamo ad analizzare per partire Ariete e Toro. Come di consueto si è parlato anche di questi due segni ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Ariete: è chiaro che se ci sono progetti in mente vanno ridiscussi, ma bisogna essere ottimisti. Marte, che governa il segno, dice che questo è pronto all’azione nei momenti più complicati. Si deve avere pazienza e questo è il limite del segno. Se ci sono progetti si può pensare di realizzarli più in là. Possono nascere nuove amicizie, nuove situazioni. Da fine marzo Saturno inizia un percorso importante, per diventare poi dissonante e liberarsi a dicembre. E’ un anno contraddittorio, ma interessante. Toro: si parla di denaro per il transito di Saturno dissonante, difficile che entri adesso, più facile che si debba amministrare con saggezza soprattutto se si doveva fare qualcosa per l’estate e ora è sul forse. Non si devono percorrere strade impervie, visto il periodo di chiusura si può sviluppare qualcosa di nuovo come amicizie sui social. Alcune coppie possono fare qualcosa in più da agosto.

Oroscopo per Gemelli e Cancro, che giornata sarà?

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzare da vicino Gemelli e Cancro, sempre facendo riferimento alle sue parole durante la rubrica Latte e Stelle. Gemelli: si combatte con un po’ di stanchezza, Venere che inizia un transito positivo non può che regalare attenzioni. Si deve essere più consapevoli della volontà d’amare. Non si deve cercare una soluzione, ma convinti si può raggiungere il risultato. Non si deve cercare dagli altri quello che è dentro. Si devono evitare atteggiamenti polemici. Cancro: il segno come il Capricorno quando c’è tanto caos si vuole mettere in disparte. Si vuole stare per conto proprio. Ciò che accade nel mondo ferisce, ma si deve essere più forti delle tensioni. Ci si deve lasciare andare alla corrente.



