Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2020/ Capricorno e Bilancia top, Ariete amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox è nuovamente protagonista nella rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radiofoniche di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto il noto astrologo per quei segni che si possono considerare al top per la giornata di oggi, 25 marzo 2020. La Bilancia ha giovato di un transito positivo di Saturno, il regolatore di conti. Questo ha tolto qualcosa di pesante dallo stomaco. Se c’è stato un cambiamento nel campo professionale ci si potrebbe essere arrabbiati però, questo venuto in considerazione, anche se forse è il caso di gestire tutto con maggiore serenità. Chi sta sfruttando bene questo periodo è lo Scorpione che si può trovare di fronte alla possibilità di sfruttare un’occasione importante e realizzare magari un desiderio. Nelle prossime settimane va detto che ci sarà un cambiamento davvero importante e in grado di restituire tranquillità e sicurezza economica.

LAVORO – Grazie allo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto raccontato in merito al campo del lavoro. L’Ariete deve essere calmo in questo periodo. Se ci sono dei progetti in piedi da tempo si sa che questa emergenza li porterà ad essere ridiscussi. Attenzione però perché poi tra un po’ di tempo si potrà reagire. La Bilancia sul lavoro è stata ferita. E’ un segno questo che mal tollera la scortesia e quindi se la potrebbe essere presa per qualcosa. Forse è il caso di stare più tranquilli anche perché ci saranno dei cambiamenti importanti. Il Capricorno deve riflettere e valutare delle occasioni in vista del futuro. Magari potrebbero arrivare delle risposte di fronte a delle persone che regalano certezze in un momento dove di sicurezze ce ne sono ben poche.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con l’amore e i sentimenti più in generale. L’Ariete si può trovare a vivere delle nuove situazioni nonostante questo periodo di chiusura. Il Sagittario deve fare molta attenzione a un transito negativo di Venere. Questo stare a lungo a casa può portare a vedere una persona in un modo diverso, persona che magari precedentemente era a più debita distanza per via di questioni pratiche. I Gemelli devono evitare la polemica, in questo momento si è consapevoli della volontà di amare, ma si deve anche stare attenti a non innervosirsi per un periodo difficile per tutti. I Pesci vogliono fermezza in amore, ma devono anche saper essere cauti quando è necessario. Attenzione dunque a farsi sfuggire la situazione di mano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA