Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2020/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo: le previsioni di oggi 25 marzo per Leone e Vergine

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele, andiamo ora ad analizzare da vicino i segni di Leone e Vergine. Leone: una persona può diventare assillante, aprile sarà un mese migliore. Se in questi giorni il segno è troppo a contatto con una persona che fa arrabbiare e non si riesce ad evadere si deve aspettare perché si rischia di dire qualcosa che non si pensa. E’ un periodo complicato per chi deve portare un’attività e magari ha un impegno familiare pressante. Ad aprile si deve fare una scelta. Vergine: non si vogliono complicazioni, ma ci si deve dedicare di più al lavoro. In un periodo così difficile si deve salvare il pratico. C’è voglia di amare, ma si ama meglio quando si hanno le spalle coperte. Si deve affrontare tutto con calma e rimandare ciò che importa.

Paolo Fox, oroscopo per Bilancia e Scorpione

Grazie alla rubrica Latte e Stelle dell’oroscopo di Paolo Fox andiamo a parlare di Bilancia e Scorpione. Bilancia: il transito positivo di Saturno ha tolto qualcosa dallo stomaco. Se c’è stato un cambiamento sul lavoro da una parte ci si è arrabbiati per come sono andate le cose. Non si ama la scortesia e sesso qualcosa prende. E’ possibile rilanciare le emozioni e andare incontro ad aprile in un periodo importante per definire una storia. Scorpione: si può sfruttare l’occasione per realizzare un desiderio. Nelle prossime settimane ci potrà essere un cambiamento. Questa dissonanza di Saturno può provocare una sorta di blackout per le collaborazioni o magari rivedere accordi e progetti. Può essere legata al periodo che si sta vivendo, ma viene da un momento che non era così difficile prima.



