Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano protagoniste in questa giovedì 25 marzo 2021 su Radio Latte e Miele. Nel corso della sua rubrica quotidiana l’astrologo si occupa dei segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Cosa devono aspettarsi i nati sotto questi segni? Continuate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno dello Zodiaco, l’Ariete: sta per aprirsi una fase di grande rilancio, ma queste giornate possono ricoprire un ruolo cruciale per non ripetere gli errori commessi in passato. Prendere coscienza del proprio punto di partenza aiuterà ad incanalare la rabbia e le frustrazioni dovute ai problemi vissuti recentemente per dar vita a qualcosa di positivo.

Capitolo Leone: la Luna nel segno sembra invitare ad un travolgente recupero che interesserà i prossimi mesi. Chi si è trovato ad interrompere alcuni percorsi potrebbe averlo fatto per liberarsi di alcuni pesi che sembravano ostacolarlo: questa primavera sembra iniziare con ottimi presupposti.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco? Ovviamente il Sagittario: grazie ad una Luna favorevole, la giornata di oggi sembra poter aiutare a superare i disagi vissuti nella prima parte di questo mese, regalando qualche stimolo in più. Attenzione a non affaticare troppo il fisico.

