Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Si torna a parlare di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele e di conseguenza nella rubrica che ilsussidiario.net dedica nello specifico ai segni d’Acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci. Se il vostro è uno di questi segni allora è il caso che continuiate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno d’Acqua è il Cancro: il periodo problematico che ha riguardato gli ultimi due anni sembra essersi chiuso con il mese di Gennaio, lasciando spazio ad una fase ricca di intuizioni e cambiamenti. Mercurio in buon aspetto sembra indicare grande energia, ma sul piano relazionale potrebbe esserci ancora un po’ di diffidenza.

Il vostro segno è lo Scorpione? In questo giovedì la fatica sembra farsi sentire particolarmente, accentuando il disagio dovuto ad un periodo già piuttosto confuso. Possibili contrasti in ambito lavorativo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Non possiamo esimerci dal chiudere la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni inerenti il segno dei Pesci: la giornata di oggi potrebbe riportare a galla qualche rimorso legato a dei rapporti gestiti in maniera non del tutto soddisfacente. Mercurio in transito sembra indicare interessanti sviluppi lavorativi previsti per il mese di Aprile.

