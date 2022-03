Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 25 marzo 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 25 marzo 2022.

Ariete: è il momento di darsi da fare, a prescindere dal proprio ascendente. La maggioranza di voi sentirà una forza positiva rispetto al passato per cogliere determinate opportunità. Tutto dipenderà da voi e dalla vostra voglia di fare e di agire. Importante è anche capire se si tratta di occasioni concrete oppure no.



Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox in amore c’è qualcosa che è ancora difficile da decifrare, soprattutto dopo mesi difficili di crisi. C’è chi pur amando molto il partner e supportandolo nei momenti di tristezza sente comunque di essere messo in discussione. Cercate di evitare le discussioni e per aprile la situazione potrà migliorare, anche dal punto di vista professionale.



Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: un po’ di tensione caratterizzerà questo venerdì, bisognerà attendere il mese di maggio per riprendersi del tutto. Siate positivi verso le prossime settimane ma attenzione ai prossimi due giorni caratterizzati da un po’ di turbolenza.



