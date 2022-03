Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 25 marzo 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: questo weekend potrebbe riportare a galla qualche problema di carattere sentimentale. È importante prendere decisioni importanti in questa primavera, anche a costo di dover rinunciare a qualcosa o qualcuno.

Oroscopo weekend 26- 27 marzo 2022 di Paolo Fox/ Previsioni per Cancro, Leone, Ariete e…

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: siete in una costante ricerca in un momento dove l’attenzione è sempre su di voi. Marte vi rende più forti mentre Saturno rende possibile bilanciare ogni azione cercando di unire concretezza e benessere.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: cercate di non dare troppe attenzione a relazioni futili, inoltre essere troppo critici può avere effetti controproducenti. Il cielo non è dei migliori per il rapporto genitori-figli ma la possibilità di costruire qualcosa di grande grazie al supporto di Giove è sempre possibile.

Oroscopo domani 25 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 25 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA