Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 25 marzo 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox Giove in opposizione vi porta a trovare accordi anche con persone non proprio positive nei vostri confronti. Alcune persone creano non pochi problemi soprattutto per chi sta cercando di risolvere alcune questioni economiche e legate alla casa. Cercate di sfruttare il prossimo futuro positivo.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: il passato è da superare soprattutto in questo momento, il rischio è di restare arenati ad un amore ormai finito. Venere non è più opposta e ogni desiderio può essere realizzato, forse riuscirete a parlare con la persona che vi piace mettendo in mostra ogni vostro aspetto più recondito.

Il Leone: vi aspetta un fine settimana carico di energia dopo tante tensioni dei giorni scorsi. Le prossime settimane continueranno ad andare a rilento ma da maggio ci sarà una vera e propria svolta. In particolare chi ha iniziato un nuovo percorso professionale deve guardare al futuro con ottimismo.

