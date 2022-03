Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 25 marzo 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo fine settimana siete finalmente al top dopo tanti mesi con Venere contraria. Cercate di recuperare soprattutto la forma fisica, entro aprile avrete l’occasione di risolvere tante questioni di diversi ambiti. Da maggio le cose potrebbero risultare più difficili per cui datevi da fare.

Lo Scorpione: attenzione a qualche dubbio che potrebbe caratterizzare i prossimi giorni, in particolare in ambito sentimentale. Attenzione a decifrare al meglio le proprie emozioni evitando di parlare a vuoto.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: il fine settimana con la luna dissonante porta nuova energia per questo venerdì. Il benessere deve essere la vostra priorità in attesa di un mese di maggio davvero florido. Sta arrivando l’occasione per rimettersi in gioco anche in amore.





